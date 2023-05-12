Следственный комитет России объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

CentralAsia (CA) - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что вскоре три судьи Международного уголовного суда (МУС), выдавшие ордер на арест президента Владимира Путина, будут объявлены в розыск, передает «КоммерсантЪ».

«СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей (МУС), которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск»,— сказал Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Решение МУС в отношении президента и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой глава СКР назвал безумным.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте этого года. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия, «как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда».

СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Великобритания), а также судей Томоко Аканэ (Япония), Розарио Сальваторе Айталы (Италия) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Коста-Рика) 20 марта — спустя три дня после выдачи ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.