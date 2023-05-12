Стало известно имя первого кандидата в президенты Узбекистана

Абдушукур Хамзаев

CentralAsia (UZ) - Кандидатом на пост президента Узбекистана от Экологической партии стал ее председатель Абдушукур Хамзаев. Такое решение было принято на внеочередном пленуме Центрального совета политической организации, сообщает УзА. Хамзаев стал первым кандидатом в президенты Узбекистана.

Абдушукур Хамзаев родился в 1973 году в Узунском районе Сурхандарьинской области. Окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт, позднее — Академию государственного управления при президенте. Его специальность — ученый-агроном. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Является автором 17 сортов сельскохозяйственных культур и 16 патентов на изобретения, опубликовал более 270 научных работ.

Хамзаев несколько лет занимал должность заместителя председателя Государственного комитета лесного хозяйства, затем работал директором НИИ лесного хозяйства.

С июня 2022 года был заместителем председателя исполнительного комитета центрального совета Экопартии. В декабре того же года возглавил партию «зеленых».

8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представителей общественности, посвященной итогам референдума, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение досрочных президентских выборов.

Позднее в тот же день он подписал указ, согласно которому досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана на заседании 10 мая объявила о начале кампании по досрочным выборам президента страны и пояснила, что документы о регистрации кандидатов будут принимать с 17 мая по 1 июня.

Согласно законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. На данный момент в Узбекистане действуют пять таких объединений.

Последние на данный момент президентские выборы в Узбекистане прошли 24 октября 2021 года. Шавкат Мирзиёев одержал победу, набрав 80,12% голосов.