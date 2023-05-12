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В Узбекистане ожидаются сильные дожди, местами возможен град

CentralAsia (UZ) -  На территорию Узбекистана 14−17 мая ожидается вынос влажного воздуха с южных районов Каспийского моря с последующим вторжением прохладного воздуха с районов Поволжья, сообщил «Узгидромет».

В эти дни по территории страны временами пройдут дожди, возможны грозы.

14−16 мая по Каракалпакстану и Хорезмской области, а 17 мая по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областям и в горных районах местами сильные дожди. В отдельных районах возможно выпадение града, в высокогорьях (свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег.

14−15 мая по северу и пустынной зоне, а 16−17 мая местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−25 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

14−16 мая по северу, 17 мая — по остальной территории Узбекистана дневная температура воздуха понизится до +17…+22 градусов.

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