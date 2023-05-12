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В выходные в Казахстане ожидаются дожди, град и усиление ветра
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 13-15 мая ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, возможен град, на севере прогнозируются заморозки, сообщает «Казгидромет».

«На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, ночью 15 мая на востоке республики ожидаются осадки (дождь, снег). Сильные дожди ожидаются на 13 мая на севере, 14 мая в южных регионах, 14-15 мая на юго-западе страны», - говорится в сообщении.

В целом по Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха, лишь 14-15 мая в северной половине ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури.

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