Жители Сербии добровольно сдали тысячи единиц оружия после двух массовых убийств в стране

CentralAsia (CA) - За первые три дня кампании по добровольному разоружению, которую объявили власти Сербии после двух резонансных массовых убийств, граждане страны сдали в полицию тысячи единиц огнестрельного оружия, пишет The Washington Post.

Согласно сообщению МВД Сербии, граждане страны уже сдали около 6 тысяч единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, 300 тысяч патронов и 470 взрывных устройств, включая мины. Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил о старте кампании по «практически полному разоружению». Причиной стали два громких массовых убийства: 3 мая в Белграде школьник убил из пистолета охранника и нанёс смертельные ранения нескольким ученикам, которые позже скончались в больнице, а 4 мая 21-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна автомобиля в нескольких деревнях близ города Младеновац.

Сербия – одна из стран-лидеров по количеству единиц огнестрельного оружия на душу населения. Согласно разным источникам, она занимает пятое или третье место в мире по этому показателю. Такая статистика объясняется военными конфликтами после распада Югославии, из-за которых многие жители Сербии обзавелись оружием.

Кампания по добровольному разоружению продлится с 8 мая по 8 июня. Полиция не станет расспрашивать граждан о происхождении оружия и не будет требовать предоставления документов о его легальном статусе. Более того, сербы могут попросить, чтобы полицейские сами приехали и забрали у них незарегистрированное оружие.

Массовая сдача оружия станет лишь одной из составляющих кампании, объявленной президентом Вучичем. Власти страны также вводят временный мораторий на выдачу новых лицензий, позволяющих владеть охотничьими ружьями и пистолетами, и объявляют перерегистрацию уже лицензированного оружия. Кроме того, сербское правительство готовит поправки к законодательству, которые призваны сократить количество огнестрельного оружия, находящегося на руках у граждан, на 20%, ужесточить проверку лиц, имеющих разрешения на владение им, и увеличить штрафы за правонарушения в этой сфере.