Вторым кандидатом на пост президента Узбекистана стал бывший министр народного образования

Улугбек Иноятов

CentralAsia (UZ) - Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) выдвинула в кандидаты на должность президента республики своего лидера Улугбека Иноятова. Как сообщает УзА, об этом было объявлено 12 мая на внеочередном пленуме политического объединения.

Улугбек Иноятов родился в 1962 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский политехнический институт (ныне — Ташкентский государственный технический университет) по специальности инженер, позднее получил диплом Ташкентского финансового института. Кандидат педагогических наук, профессор.

В 2003-2006 годах был госсоветником президента Узбекистана по вопросам науки, образования и культуры, главным консультантом Национальной программы по подготовке кадров.

С февраля 2013 года по июнь 2018-го занимал пост министра народного образования республики. После увольнения работал ректором Наманганского государственного университета.

С 2019 года — председатель Центрального совета Народно-демократической партии.

В 2018 году президент страны Шавкат Мирзиёев объяснил смену руководства в Министерстве народного образования тем, что Иноятов «за полтора года не выдвинул ни одной инициативы». Кроме того, в числе причин увольнения чиновника глава государства назвал «коррупцию в школах и старые взгляды».

Ранее имя своего кандидата в президенты объявила Экологическая партия Узбекистана. Им стал ее председатель Абдушукур Хамзаев.

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение досрочных президентских выборов, а позднее в тот же день подписал указ, согласно которому досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана 10 мая объявила о начале предвыборной кампании и пояснила, что документы о регистрации кандидатов будут принимать с 17 мая по 1 июня.

Согласно законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. На данный момент в Узбекистане действуют пять таких объединений.