экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Главный оппонент Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы. Кремль прокомментировал
Кемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу

CentralAsia (CA) -  Лидер турецкой оппозиции, глава Республиканской народной партии (РНП) и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре и призвал «убрать руки от турецкого государства». Об этом он написал у себя в Twitter.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу»,— написал Кылычдароглу.

Заявление Кылычдароглу прозвучало после того, как действующий президент Эрдоган на выступлении перед сторонниками в воскресенье показал видео, на котором видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за главу РНП. «Мы не позволим Кылычдароглу, который ходит с террористическими организациями, разделить эту родину», — заявил Эрдоган.

Последующее расследование Deutche Welle показало, что видео было фейком. Журналисты определили, что видео было смонтировано из двух разных роликов с совершенно разным фоном и содержанием.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения Кылычдароглу, передает РБК.

«Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств. Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — подчеркнул он.

14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Основные кандидаты на пост — Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com