Главный оппонент Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы. Кремль прокомментировал

Кемаль Кылычдароглу

CentralAsia (CA) - Лидер турецкой оппозиции, глава Республиканской народной партии (РНП) и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре и призвал «убрать руки от турецкого государства». Об этом он написал у себя в Twitter.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу»,— написал Кылычдароглу.

Заявление Кылычдароглу прозвучало после того, как действующий президент Эрдоган на выступлении перед сторонниками в воскресенье показал видео, на котором видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за главу РНП. «Мы не позволим Кылычдароглу, который ходит с террористическими организациями, разделить эту родину», — заявил Эрдоган.

Последующее расследование Deutche Welle показало, что видео было фейком. Журналисты определили, что видео было смонтировано из двух разных роликов с совершенно разным фоном и содержанием.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения Кылычдароглу, передает РБК.

«Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств. Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — подчеркнул он.

14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Основные кандидаты на пост — Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.