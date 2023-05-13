Республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей

CentralAsia (CA) - Более 60 членов Республиканской партии США потребовали от президента США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей, сообщил телеканал Fox News.

Если этого не произойдет, его призывают отказаться от участия в предвыборной гонке.

Республиканец, бывший врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о беспокойстве конгрессменов из-за когнитивного состояния американского лидера и сомнениях в том, что он сможет возглавлять страну в течение еще одного срока.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», - говорится в письме законодателей.

письмо Республиканцев Байдену Скачать документ