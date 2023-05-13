Республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей
- Азия и мир, политика
- 12:25, 13 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Более 60 членов Республиканской партии США потребовали от президента США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей, сообщил телеканал Fox News.
Если этого не произойдет, его призывают отказаться от участия в предвыборной гонке.
Республиканец, бывший врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о беспокойстве конгрессменов из-за когнитивного состояния американского лидера и сомнениях в том, что он сможет возглавлять страну в течение еще одного срока.
«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», - говорится в письме законодателей.
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