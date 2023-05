Данные более чем 230 тыс. госслужащих США утекли в сеть

CentralAsia (KZ) - Личные данные 237 тыс. сотрудников государственных учреждений США попали в сеть в результате утечки данных Минтранса страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства в Конгресс.

В письме сказано, что утечка данных произошла в системе обработки льгот TRANServe. Эта система, среди прочего, компенсируют госслужащим часть расходов на проезд. Неизвестно, были ли данные использованы в преступных целях.

Доступ к системе заморожен. Ведется расследование.

Министерство транспорта сообщило агентству, что утечка не затронула никаких систем безопасности на самом транспорте, но не сказало, кто может быть ответственен за взлом.

Весной стало известно об утечке данных американской разведки. В документах, содержание которых ранее приводили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ, содержались данные о ходе военной операции на Украине, отношениях США с союзниками и другая чувствительная информация.

