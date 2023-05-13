Эрдоган прокомментировал высказывание Кылычдароглу о вмешательстве России в президентские выборы Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника, единого оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу «постыдиться» из-за слов о вмешательстве России в выборы, передает TRT Haber.

«Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?» — сказал Эрдоган в ходе предвыборного выступления. По его словам, заявления Кемаля Кылычдароглу не имеют ничего общего с реальностью. Глава государства призвал жителей Турции не доверять высказываниям оппозиционного кандидата и не голосовать за него на президентских выборах 14 мая.

Вчера, 11 мая, вечером глава Республиканской народной партии и кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в «заговорах». Он также призвал российское правительство «убрать руки от турецкого государства», если оно заинтересовано в продолжении сотрудничества после президентских выборов.

Ранее, 7 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился видео с Кемалем Кылычдароглу. Через несколько секунд в ролике появляется Мурат Карайила — лидер Рабочей партии Курдистана, признанной в стране террористической. На следующий день Deutsche Welle сообщило, что видео смонтировали из двух частей, чтобы обвинить Кылычдароглу в связях с курдскими боевиками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно отвергала обвинения о вмешательстве в выборы других государств. «Ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — заявил Песков.