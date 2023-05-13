В списке кандидатов на пост президента Узбекистана появилась первая женщина

Робахон Махмудова

CentralAsia (UZ) - Первый заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова стала третьим претендентом на пост президента страны. Ее кандидатуру выдвинула Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), сообщает газета «Янги Узбекистон» в своем Telegram-канале.

Робахон Махмудова родилась в 1958 году в Ферганской области. По образованию юрист. До 2008 года занимала должность судьи Верховного суда (ВС). Также несколько лет руководила народной приемной президента Узбекистана по Ферганской области. Работала председателем суда по уголовным делам этого же региона.

В январе 2020 года Махмудова стала сенатором и возглавила Комитет по вопросам науки, образования и здравоохранения верхней палаты парламента. В июле того же года была освобождена от этой должности в связи с тем, что ее избрали первым заместителем председателя Верховного суда республики на десятилетний срок.

Указом главы государства Шавката Мирзиёева награждена орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженную службу»).

Вечером 12 мая пресс-служба Верховного суда сообщила, что, поскольку по закону судья не вправе заниматься политической деятельностью, полномочия первого зампреда ВС — председателя судебной коллегии по административным делам Робахон Махмудовой приостановлены.

Махмудова — первая женщина в списке кандидатов на участие в президентских выборах. До этого Народно-демократическая партия выдвинула экс-министра народного образования Улугбека Иноятова, а Экологическая партия — Абдушукура Хамзаева.

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение досрочных президентских выборов, а позднее в тот же день подписал указ, согласно которому досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана 10 мая объявила о начале предвыборной кампании и пояснила, что документы о регистрации кандидатов будут принимать с 17 мая по 1 июня.

Согласно законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. На данный момент в Узбекистане действуют пять таких объединений.