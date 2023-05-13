Илон Маск представил новую главу Twitter. Что известно о Линде Яккарино?

Линда Яккарино

CentralAsia (CA) - Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что новым директором социальной сети назначена Линда Яккарино, которая до недавнего времени возглавляла отдел рекламы в компании NBCUniversal. Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.

Яккарино сосредоточится на ведении бизнеса компании, а сам Маск – «на разработке продукта и новых технологиях», говорится в твите предпринимателя.

Миллиардер призвал не судить о новой главе компании преждевременно и напомнил, что занимает категоричную позицию в вопросах защиты свободы слова, даже если это грозит обернуться для него убытками.

«Очевидно, что привлечение Линды позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь», - заявил Маск, комментируя ее назначение.

Линда Яккарино более десяти лет проработала в компании NBC Universal, среди ее достижений на этом посту – запуск стримингового сервиса Peacock с поддержкой рекламы. Профиль Яккарино также отмечает ее участие в создании «нетрадиционных партнерств» с такими компаниями, как Apple, Snapchat и YouTube.

Ожидается, что Яккарино приступит к свои обязанностям примерно через полтора месяца.

Илон Маск купил Twitter в конце прошлого года. С тех пор его неоднократно критиковали за решение стать генеральным директором компании.