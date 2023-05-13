УзЛиДеП выдвинула кандидатом в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты на досрочных выборах 9 июля Шавката Мирзиёева. Об этом стало известно на состоявшемся заседании УзЛиДеП, передает Podrobno.uz.

Также известно, что Экологическая партия выдвинула Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия «Адолат» — Робахон Махмудову, УзЛиДеП — Шавката Мирзиёева.

На выборах президента в 2021 и 2016 годах УзЛиДеП также выдвигала Мирзиёева в качестве своего кандидата.

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение досрочных президентских выборов, а позднее в тот же день подписал указ, согласно которому досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана 10 мая объявила о начале предвыборной кампании и пояснила, что документы о регистрации кандидатов будут принимать с 17 мая по 1 июня.

Согласно законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. На данный момент в Узбекистане действуют пять таких объединений.