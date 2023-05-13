В Казахстане отмечает рост цен на овощи

CentralAsia (KZ) - В Казахстане выросли цены на овощи на 0,2%, сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

«За прошедшую неделю общий индекс цен на социально значимые продукты вырос на 0,2 процента. Основной, сезонный, рост пришелся на овощную группу товаров: капусту на 9,7 процента, лук на 3 процента, картофель на 2,4 процента, морковь на 2,2 процента», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, третий месяц подряд продолжается тенденция снижения цен на крупу гречневую - 2,1% за неделю.

«На прошедшей неделе общий индекс цен снизился на муку - 1,5 процента, яйца - 0,7 процента, масло подсолнечное -0,2 процента, молоко и рожки - 0,2 процента, мясо кур и соль - 0,3 процента, рис и сахар - 0,1 процента», - добавили в МТИ.

Сообщается, что в структуре индекса потребительских цен, характеризующего уровень инфляции, продовольственные товары составляют 41,8 процента, непродовольственные - 29,6 процента, платные услуги - 28,6 процента. В составе продовольственных товаров доля СЗПТ равна 11,7 процента.

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