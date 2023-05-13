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Владимир Зеленский находится в Риме с рабочим визитом

CentralAsia (KZ) -  В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с командой находятся в Риме с рабочим визитом.

Об этом Ермак написал в своем телеграм-канале.

«Вместе с президентом Владимиром Зеленским и командой мы сейчас в Риме.

В Италии состоятся встречи Владимира Зеленского с президентом Серджо Маттареллой, а также премьер-министром Джорджей Мелони (которая приезжала в Украину в феврале - Ред.) и Папой Римским Франциском», - написал он.

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