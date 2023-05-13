Индия хочет вернуть драгоценности, вывезенные Британской империей, - Telegraph

CentralAsia (KZ) - Правительство Индии инициирует долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению бриллианта «Кохинур» и тысячи других драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период с 1858 по 1947 год. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, к кампании по возвращению драгоценностей привлекут министерский и дипломатический персонал Индии. Отмечается, что это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания. Запустить кампанию должны уже в текущем году. Секретарь министерства культуры Индии Говинд Мохан объяснил, что возвращение драгоценностей — ключевая часть политики премьер-министра страны Нарендры Моди.

«Однако стремление индийской стороны к возврату артефактов может привести к проблемам в отношениях с Великобританией», - пишет издание.

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