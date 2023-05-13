Украшения австрийской миллиардерши проданы на аукционе за рекордные $196 млн

CentralAsia (CA) - Коллекция драгоценностей скончавшейся в 2022 году австрийской миллиардерши Хайди Хортен была продана на аукционе Christie's за $196 млн.

Издание Bloomberg сообщает, что стоимость украшений Хортен стала рекордной за всю историю проведения торгов.

Аукционы проводились в Женеве. На торги были выставлены ожерелья, браслеты, серьги и диадемы Хайди Хортен.

Начальная суммарная стоимость всех украшений оценивалась в $150 млн. Однако уже по итогам первого аукциона часть из них была продана за $154 млн. Таким образом был установлен мировой рекорд по продаже ювелирных изделий, принадлежащих одному владельцу. Вторая часть украшений принесла Christie's $42 млн. Общая сумма достигла рекордных $196 млн.

Свое наследие Хортен получила от мужа — миллиардера Гельмута Хортена, который владел сетью универмагов Horten AG, четвертой по величине сети в Германии. Прошлый рекорд на аукционе был установлен в 2011 году. Тогда серия аукционов, на которых были представлены драгоценности покойной актрисы Элизабет Тейлор, принесла Christie's около $137 млн.

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