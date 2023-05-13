экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России произошли крушения вертолета Ми-8 и самолета Су-34

CentralAsia (CA) -  В районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34.

Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя. Принадлежность вертолета устанавливается. Выяснилось, что пилотов было двое, они погибли, тела еще не нашли.

Вскоре появилась информация о крушении самолета Су-34. Истребитель Су-34 рухнул неподалеку от украинской границы. Пилоту и штурману истребителя-бомбардировщика не удалось катапультироваться. Их тела уже обнаружены, а место крушения оцеплено.

В Клинцовском районе Брянской области объявили план «Перехват».

Брянская область входит в состав Центрального федерального округа, расположенный к юго-западу от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com