В России произошли крушения вертолета Ми-8 и самолета Су-34

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- 16:31, 13 мая 2023
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CentralAsia (CA) - В районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34.
Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя. Принадлежность вертолета устанавливается. Выяснилось, что пилотов было двое, они погибли, тела еще не нашли.
Вскоре появилась информация о крушении самолета Су-34. Истребитель Су-34 рухнул неподалеку от украинской границы. Пилоту и штурману истребителя-бомбардировщика не удалось катапультироваться. Их тела уже обнаружены, а место крушения оцеплено.
В Клинцовском районе Брянской области объявили план «Перехват».
Брянская область входит в состав Центрального федерального округа, расположенный к юго-западу от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией.