В России произошли крушения вертолета Ми-8 и самолета Су-34

CentralAsia (CA) - В районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34.

Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя. Принадлежность вертолета устанавливается. Выяснилось, что пилотов было двое, они погибли, тела еще не нашли.

Вскоре появилась информация о крушении самолета Су-34. Истребитель Су-34 рухнул неподалеку от украинской границы. Пилоту и штурману истребителя-бомбардировщика не удалось катапультироваться. Их тела уже обнаружены, а место крушения оцеплено.

В Клинцовском районе Брянской области объявили план «Перехват».

Брянская область входит в состав Центрального федерального округа, расположенный к юго-западу от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией.