Фото — Пыльная буря накрыла Астану

CentralAsia (KZ) - Столицу Казахстана, Астану, накрыла пыльная буря, жители столицы делятся фотографиями непогоды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее Казгидромет объявлял штормовое предложение в Астане.

Казгидромет сообщал, что на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, ночью 15 мая на востоке республики ожидаются осадки (дождь, снег).

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