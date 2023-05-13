Книга рекордов Гиннесса признала японское мороженное самым дорогим в мире

CentralAsia (CA) - Авторы Книги рекордов Гиннесса официально признали мороженое Byakuya самым дорогим в мире. Одна порция лакомства весом 130 граммов стоит 6 700 долларов.

Мороженое Byakuya японского бренда Cellato установило новый рекорд Гиннесса как самое дорогое мороженое в мире. Бархатистая основа сладкого лакомства приготовлена из молока, двух видов сыра, яичных желтков и лука-порея и покрыта сверху сыром пармезан, белым трюфелем, трюфельным маслом и сусальным золотом.

Как утверждает производитель, десерт имеет легкую сладость, сложный вкус и роскошную гладкую текстуру.