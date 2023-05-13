Президент Узбекистана расширил полномочия Национальной гвардии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 мая подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности, расширяющих полномочия Национальной гвардии, сообщает Министерство юстиции.

В частности, теперь сотрудники и военнослужащие Нацгвардии получают в своё ведение дела о правонарушениях по следующим статьям Кодекса об административной ответственности, по которым ведомство может само налагать штрафы (без суда):

часть 1 статьи 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах);

статья 188 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение);

статья 188−2 (допущение нахождения несовершеннолетнего в местах развлечений (досуга) в ночное время);

статья 192 (нарушение требований по борьбе с бытовым шумом).

Кроме того, Нацгвардии предоставляются полномочия по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по 19 статьям КоАО, включая «мелкое хулиганство», «мелкое хищение», «ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного «незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания» и другое.