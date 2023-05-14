Азиатский DJ, второй в рейтинге континента RayRay, выступит в Улан-Баторе. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Девушка RayRay, номер 12 средих лучших 100 DJ мира и лучший DJ Азии номер 2, и лучший DJ номер один в Тайване, участница крупнейших мировых фестивалей, таких как Tomorrowland, выйдет на сцену Power Expo Festival, чтобы развлечь монгольскую молодежь своим «сумасшедшим» сетом и продемонстрировать на сцене свои навыки диджея.

RayRay, настоящее имя Чао Синь-лей (Chao Hsin-lei), быстро становилась одним из крупнейших артистов Тайваня.

Уроженка Тайбэя, RayRay, как и все великие артисты, воплощает это в музыке. В юном возрасте она углубилась в богатую историю музыки и выработала эклектичный вкус и чувственность проникновенного звука, когда она копается в ящиках и роняет иглу, она роняет джемс.

Она была хитом на крупных музыкальных фестивалях и диджейских площадках по всей Азии, работая с некоторыми из их лучших музыкальных создателей. Привлекая внимание публики в своей стране, она стала чемпионкой конкурса Red Bull Thre3style DJ 2013 года. В том же году она представила Тайвань Торонто на Международном чемпионате ди-джеев.

Имея за плечами столько силы, она привлекла к себе дополнительный интерес за рубежом: ее пригласили выступить на SXSW в 2013 и 2016 годах, на ADE в Амстердаме в 2015 году, на фестивале в Гластонбери в Великобритании в 2016 и 2017 годах, на музыкальном фестивале Midem France в 2016 году, музыкальном фестивале Sonar в Барселона 2017, и она была среди 70 артистов со всего мира, которые были выбраны в качестве участников Red Bull Music Academy 2016. С каждым годом она достигает большего.

Ее спродюсированные треки были использованы в нескольких фильмах. Будьте в поиске RayRay, музыка, которую она приносит, - это новое поколение творчества.

Кстати, 7 августа ей исполнится 32 года. Она родилась в 1991 году в Тайбэе.

источник: Middle Asian News

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