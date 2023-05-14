Швеция стала победителем «Евровидения-2023»

CentralAsia (CA) - На конкурсе «Евровидение-2023», который завершился в ночь на воскресенье, 14 мая, в Ливерпуле, победила представительница Швеции Лорин с композицией в стиле евро-поп «Tattoo».

Лорин уже выигрывала «Евровидение» в 2012 году в Баку. В Ливерпуле она повторила успех ирландца Джони Логана. Он также в качестве исполнителя дважды занимал на конкурсе первое место. А Швеция сравнялась с Ирландией по числу побед - семь.

Второе место занял финн Кэрие с «Cha Cha Cha». Это микс из рэпа на финском языке, электро-музыки и металла. Другой звездой конкурса стала израильтянка Ноа Кирел, взявшая «бронзу». На сцене конкурса она станцевала под «Unicorn»

Далее места в первой десятке распределись следующим образом: Марко Менгони (Италия) - четвертое, Алессандра (Норвегия) - пятое,Tvorchi (Украина) - шестое, Gustaph (Бельгия) - седьмое, Алика (Эстония) - восьмое, Voyager (Австралия) - девятое, Vesna (Чехия) - десятое место. Германия на конкурсе в Ливерпуле вновь заняла последнее место.