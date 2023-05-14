В Турции проходят президентские выборы

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В воскресенье, 14 мая, в Турции проходят выборы президента и парламента.

Граждане будут выбирать президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и 600 депутатов парламента.

Отдать свой голос граждане Турции могут за одного из трех кандидатов:

нынешнего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана;

кандидата от коалиции шести оппозиционных партий и председателя Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу;

кандидата от «Альянса ататюркистов» Синан Оган.

В случае победы для Реджепа Тайипа Эрдогана этот срок станет его третьим президентским сроком. Впервые должность главы государства он занял в августе 2014 года. На президентских выборах, состоявшихся в стране 24 июня 2018 года, он был переизбран на этот пост, набрав 52,59% голосов.