Зеленский провел встречу с президентом Германии

CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в берлинском дворце Бельвю, передает AFP.

Зеленский прибыл в Берлин 14 мая.

Программа визита украинского президента официально не обнародована. AFP отмечает, что после встречи с господином Штайнмайером Владимир Зеленский, вероятно, проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



Ранее Зеленский совершил визит в Италию.

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