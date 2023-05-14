экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский провел встречу с президентом Германии

CentralAsia (KZ) -  Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в берлинском дворце Бельвю, передает AFP.

Зеленский прибыл в Берлин 14 мая.

Программа визита украинского президента официально не обнародована. AFP отмечает, что после встречи с господином Штайнмайером Владимир Зеленский, вероятно, проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Зеленский совершил визит в Италию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com