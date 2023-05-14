Зеленский провел встречу с президентом Германии
CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в берлинском дворце Бельвю, передает AFP.
Зеленский прибыл в Берлин 14 мая.
Программа визита украинского президента официально не обнародована. AFP отмечает, что после встречи с господином Штайнмайером Владимир Зеленский, вероятно, проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее Зеленский совершил визит в Италию.
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