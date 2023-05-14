Польша получит американские танки и ракетные комплексы

CentralAsia (CA) - Польша 15 мая получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars, сообщают СМИ.

Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 новых танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении таких машин.

В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках.