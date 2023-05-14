Врач предупредил о смертельной опасности горячего чая

CentralAsia (CA) - Преподаватель стоматологического факультета Университета Реджепа Тайипа Эрдогана, профессор Огуз Кёсе, комментируя недавние исследования о быстром употреблении горячего чая, отметил, что это является «одним из факторов, увеличивающих риск рака полости рта», и предложил пить напиток остывшим.

В ходе исследований, проведенных в Китае и Америке, было обнаружено, что регулярное употребление чая и кофе в горячем виде обжигает слизистые оболочки в организме, увеличивая тем самым риск развития рака полости рта в три раза. Ученые также установили, что употребление очень горячих напитков может сделать регенерируемые клетки раковыми.

Преподаватель стоматологического факультета Университета Реджепа Тайипа Эрдогана, профессор Огуз Кёсе (Oğuz Köse), говоря об этом, отметил: «В Турции чай привыкли пить горячим и быстро. Однако интенсивно употребляемый чай в горячем виде вызывает хроническое поражение слизистых оболочек рта и горла, повышая риск развития рака в области головы и шеи в будущем. Научные данные отчетливо показывают, что в ближневосточных обществах, в том числе в нашем, интенсивное употребление горячего чая является одним из факторов, повышающих риск развития рака ротовой полости. Поэтому любителям чая могу порекомендовать пить напиток не слишком горячим, а несколько остывшим».

Профессор Кёсе рассказал также о пользе свежего и теплого чая для организма: «Я считаю, что правильнее будет немного потерпеть и дождаться, когда чай станет теплым. Наряду с этим советую заваривать чай в течение 15 минут и употреблять его в течение получаса. Чай имеет также явные преимущества для нашего организма. Это ценный национальный напиток, содержащий в своем составе мощные антиоксиданты. Если мы будем чуть более внимательны и пить чай теплым и свежим, мы сможем получить еще большую пользу от напитка».