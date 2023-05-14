В Минобороны Украины заявили о продвижении ВСУ под Бахмутом по двум направлениям
- Азия и мир, политика
- 15:37, 14 мая 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины продвигаются вперед. Об этом пишет замминистра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале.
«По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия», - сообщает Маляр.
Она признает, что в самом городе ситуация более сложная, но «благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль».
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