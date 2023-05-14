В Минобороны Украины заявили о продвижении ВСУ под Бахмутом по двум направлениям

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины продвигаются вперед. Об этом пишет замминистра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

«По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия», - сообщает Маляр.

Она признает, что в самом городе ситуация более сложная, но «благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль».