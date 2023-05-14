Более 500 тыс. человек эвакуировали в Бангладеш и Мьянме из-за циклона

CentralAsia (CA) - Свыше 500 тыс. человек эвакуировались с побережий Бангладеш из-за приближения циклона «Мокко». Об этом пишет индийское издание газеты The Telegraph.

По данным метеобюро Бангладеш, порывы ветра от циклона могут достигать 175 км/ч. Это может спровоцировать самый мощный шторм со времен циклона «Сидр» в 2007 году. Тогда от циклона и последовавшего за ним шторма погибли более 3 тыс. человек.

Надвигающийся шторм может нарушить подачу электроэнергии и газа, а также спровоцировать застой воды в прибрежных районах. Наиболее сильно может пострадать восточная часть Бангладеш, регион Кокс-Базар.

Регион Кокс-Базар находится к северу от границы с Мьянмой, регионом Ракхин. На побережье страны в Бенгальском заливе также началась эвакуация. В Кокс-Базар находится лагер для беженцев рахинджа, которые покинули Мьянму из-за угрозы преследования. Они также будут эвакуированы в другие регионы Бангладеш.