Токаев в эфире CCTV о сближении Китая и Центральной Азии: Никаких подозрений быть не должно

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев накануне государственного визита в КНР дал интервью китайскому телеканалу CCTV. Президент отвечал на вопросы ведущего программы Leaders Talk, которая специализируется на освещении международной проблематики. Касым-Жомарт Токаев говорил на английском и китайском языках, пишет Informburo.kz.

Глава государства заявил, что историческая судьба Казахстана – быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего, с ближайшими соседями.

«Китай играет очень важную роль в нашей внешней политике. В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнёрство, вечную дружбу между обеими странами. Я думаю, что это в значительной степени отвечает интересам, долгосрочным интересам казахского народа, и я твёрдо привержен этой политике. И, конечно, у нас нет никаких сомнений в важности стратегического партнёрства с нашим ближайшим соседом – Китаем», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ведущий программы попросил президента Казахстана дать ответ на комментарии тех, кто обеспокоен усиливающейся близостью Китая и Центральной Азии.

«Никаких подозрений по этому поводу быть не должно, потому что наши намерения вполне открытые, искренние. Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объёму своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая, и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что намерен продвигать двусторонние экономические отношения.

«Мы достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества, но нам нужно двигаться дальше. Вот почему я с надеждой смотрю на свой предстоящий визит в город Сиань, который является колыбелью китайской цивилизации. Считаю, что нам нужны новые соглашения, новые сделки, потому что мы не должны просто стоять на месте и ждать каких-то результатов. Мы должны приложить усилия для продвижения наших экономических связей в этом сложном мире. Я твёрдо привержен развитию сотрудничества и дружеских связей между молодёжью обеих стран. Молодое поколение должно больше знать друг о друге», – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также ответил на вопрос о стратегическом сотрудничестве.

«Китай играет всё более важную роль в нашей части мира, в Центральной Азии, и это вполне естественно. Я думаю, что все мои коллеги в Центральной Азии согласились бы со мной в том, что мы извлекаем выгоду от наших отношений с Китаем. И мы будем делать всё возможное, чтобы продвигать такого рода сотрудничество», – подчеркнул глава государства.

Ранее администрация президента сообщала, что с 17 по 19 мая Касым-Жомарт Токаев посетит КНР и проведёт переговоры с Си Цзиньпином в городе Сиань. Главной темой этих переговоров станет дальнейшее укрепление стратегического партнёрства. Главы государств обсудят расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике. Кроме того, речь пойдёт об углублении культурно-гуманитарных связей между странами.

Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита «Центральная Азия + Китай».

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