Эрдоган проголосовал на выборах в Турции. Видео

- Азия и мир, политика
- 18:14, 14 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в Стамбуле на проходящих в воскресенье в стране выборах, передает газета Daily Sabah.
Эрдоган прибыл для голосования на участок в районе Ускюдар в сопровождении супруги Эмине Эрдоган. Перед тем, как опустить свой бюллетень в урну, Эрдоган поприветствовал сторонников, собравшихся у участка.
Как передает агентство Anadolu, общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, Эрдоган выразил надежду, что выборы «пойдут во благо турецкой демократии».
❝I wish a good future for our country, Turkish democracy❞— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023
Türkiye's President Recep Tayyip Erdogan casts his vote in the country's presidential and parliamentary elections https://t.co/kfJhKjPEiS pic.twitter.com/aBRhgX1JG3
В Турции 14 мая проходят выборы президента и парламента. Кемаль Кылычдароглу, главный соперник Эрдогана, проголосовал в Анкаре на выборах, сообщает Gazete Duvar. Третий кандидат в президенты, Синан Оган, также проголосовал в Анкаре, сообщает Cumhuriyet.