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Эрдоган проголосовал на выборах в Турции. Видео
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в Стамбуле на проходящих в воскресенье в стране выборах, передает газета Daily Sabah.

Эрдоган прибыл для голосования на участок в районе Ускюдар в сопровождении супруги Эмине Эрдоган. Перед тем, как опустить свой бюллетень в урну, Эрдоган поприветствовал сторонников, собравшихся у участка.

Как передает агентство Anadolu, общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, Эрдоган выразил надежду, что выборы «пойдут во благо турецкой демократии».

В Турции 14 мая проходят выборы президента и парламента. Кемаль Кылычдароглу, главный соперник Эрдогана, проголосовал в Анкаре на выборах, сообщает Gazete Duvar. Третий кандидат в президенты, Синан Оган, также проголосовал в Анкаре, сообщает Cumhuriyet.

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