Эрдоган проголосовал на выборах в Турции. Видео

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в Стамбуле на проходящих в воскресенье в стране выборах, передает газета Daily Sabah.

Эрдоган прибыл для голосования на участок в районе Ускюдар в сопровождении супруги Эмине Эрдоган. Перед тем, как опустить свой бюллетень в урну, Эрдоган поприветствовал сторонников, собравшихся у участка.

Как передает агентство Anadolu, общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, Эрдоган выразил надежду, что выборы «пойдут во благо турецкой демократии».

❝I wish a good future for our country, Turkish democracy❞



Türkiye's President Recep Tayyip Erdogan casts his vote in the country's presidential and parliamentary elections https://t.co/kfJhKjPEiS pic.twitter.com/aBRhgX1JG3