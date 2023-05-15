После подсчета 80% голосов Эрдоган все еще лидирует

CentralAsia (KZ) - В Турции подсчитали 80% голосов.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,43%, а его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — 43,77%.

Если ни один из кандидатов в первом туре не преодолеет планку в 50% голосов, 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы.

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