Монголия поддерживает посадку деревьев для сдерживания опустынивания

CentralAsia (MNG) - В субботу Монголия активизировала усилия по посадке большего количества деревьев по всей стране для борьбы с опустыниванием и защиты окружающей среды, сообщило министерство окружающей среды и туризма.

Эта мера была введена в ознаменование Национального дня посадки деревьев в стране, крупнейшего мероприятия по посадке деревьев и охране природы, которое ежегодно приходится на вторую субботу мая и октября.

В этом году Национальный день посадки деревьев продлится две недели, чтобы продвигать национальную кампанию по посадке деревьев под названием «Миллиард деревьев», начатую в 2021 году, говорится в заявлении министерства.

Ожидается, что домохозяйства, предприятия, а также государственные и частные организации по всей стране будут сажать больше деревьев в своих дворах и окрестностях и заботиться о ранее посаженных деревьях.

«Посадка деревьев — это один из самых важных подарков, которые мы можем сделать нашей планете и самим себе», — сказал Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, министр окружающей среды и туризма, сажая деревья в столичном парке. Он призвал общественность внести свой вклад в создание более здоровой окружающей среды и борьбу с опустыниванием, посадив больше деревьев.

Общая площадь азиатской страны составляет 1 564 116 квадратных километров, но только 8 процентов покрыты лесами.

По данным министерства, в Монголии часто случаются сильные ветры и сильные пыльные бури, при этом примерно 77 процентов территории страны страдают от опустынивания и деградации земель.

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