Монгольские гэры экспортируются в США и Австралию

CentralAsia (MNG) - Монгольский ГЭР, или юрта, как ее называют во всем мире, привлекает многих людей как экологически чистый, доступный дом для автономного проживания, глэмпинга и множества других целей, таких как студия йоги.

Монголия экспортирует около 1000 юрт в год в Китай, Россию, Австралию, Бельгию, Канаду, Германию, Испанию, Францию, Англию, Нидерланды, Южную Корею, США, Венгрию и другие страны.

Большая часть юрт экспортируется через посредников, которыми часто являются иностранные граждане и компании, которые покупают дешевые юрты в Монголии и перепродают их с большой наценкой. Таким образом, большая часть прибыли от экспорта юрт остается у посредников, а местные производители получают лишь небольшую часть от общей добавленной стоимости.

ООО «Ashid Ger» — единственная компания в Монголии, производящая юрты в собственной мастерской и доставляющая юрты напрямую своим клиентам без каких-либо посредников. Компания предлагает свои юрты для продажи через свой сайт OriginalYurts.com. Юрты, изготовленные компанией под торговой маркой Original Yurts, изготовлены из материалов, более подходящих для жаркого и влажного климата за пределами Монголии.

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