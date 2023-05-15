Закон Монголии о бирже горнодобывающей продукции

CentralAsia (MNG) - Закон о бирже горнодобывающей продукции вступит в силу с 1 июля этого года. В связи с этим на Монгольской фондовой бирже была создана совместная рабочая группа соответствующих учреждений для проведения подготовительной работы. Эта рабочая группа отвечает за:

• регистрация и торговля продуктами горнодобывающей промышленности и производными финансовыми инструментами на их основе;

• создание системы аккредитации транспорта, складов и лабораторий;

• разработка проектов нормативных правовых актов по таким вопросам, как расчеты и т.д., предусмотренные законом;

• обеспечение готовности торговых и клиринговых систем;

• создание системы контроля качества.

При торговле не только углем, но и другими предметами, такими как руды, концентраты и готовая продукция на экспорт на Бирже продуктов горнодобывающей промышленности, объемы торговли, типы, цены, сборы, платежи, налоги, торговые соглашения и отчеты о добыче станут открытыми. Таким образом, это имеет большое значение для увеличения доходов государственного бюджета. Самое главное – анализ основных международных рыночных данных по спросу и предложению полезных ископаемых на горнодобывающих биржах и составление базы данных горнодобывающего рынка на бирже.

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