Закон Монголии о бирже горнодобывающей продукции

CentralAsia (MNG) - Закон о бирже горнодобывающей продукции вступит в силу с 1 июля этого года. В связи с этим на Монгольской фондовой бирже была создана совместная рабочая группа соответствующих учреждений для проведения подготовительной работы. Эта рабочая группа отвечает за:
• регистрация и торговля продуктами горнодобывающей промышленности и производными финансовыми инструментами на их основе;
• создание системы аккредитации транспорта, складов и лабораторий;
• разработка проектов нормативных правовых актов по таким вопросам, как расчеты и т.д., предусмотренные законом;
• обеспечение готовности торговых и клиринговых систем;
• создание системы контроля качества.
При торговле не только углем, но и другими предметами, такими как руды, концентраты и готовая продукция на экспорт на Бирже продуктов горнодобывающей промышленности, объемы торговли, типы, цены, сборы, платежи, налоги, торговые соглашения и отчеты о добыче станут открытыми. Таким образом, это имеет большое значение для увеличения доходов государственного бюджета. Самое главное – анализ основных международных рыночных данных по спросу и предложению полезных ископаемых на горнодобывающих биржах и составление базы данных горнодобывающего рынка на бирже.