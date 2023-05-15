В Улан-Баторе заявили, что антироссийские санкции напрямую повлияли на Монголию

CentralAsia (MNG) - Санкции против РФ, введенные после начала специальной военной операции, напрямую повлияли на безопасность, общество и экономику Монголии. Об этом в пятницу заявила министр иностранных дел страны Батцэцэг Батмөнх.

В интервью монгольскому новостному порталу "Айньюс" министр отметила, что со времен Второй мировой войны регулярно происходят различные вооруженные конфликты, но специальная военная операция вызвала международную реакцию и санкции, которые "напрямую повлияли на безопасность, общество и экономику Монголии". Глава МИД отметила, что страна сталкивается "с большим количеством проблем, чем раньше", не приведя деталей.

По ее словам, несмотря на сложности, Монголии необходимо и дальше придерживаться политики нейтралитета. "На международной арене проводится жесткая политика осуждения и изоляции России, но наша страна неуклонно следует принципу нейтралитета, не занимая ни одну из сторон, и продолжает успешно развивать добрососедское сотрудничество с двумя нашими вечными соседями - Россией и Китаем. Оно является приоритетом внешней политики Монголии", - отметила министр.

Она добавила, что Монголия, не имеющая выхода к морю, тесно сотрудничает с соседними странами в области транспорта и стремится к заключению долгосрочных двусторонних и трехсторонних соглашений. Министр отдельно выделила стратегически важный для Монголии проект, который планировалось реализовать совместно с Россией - строительство ГЭС на реке Эгийн-гол. В настоящее время ожидается оценка его воздействия на окружающую среду и совместное заключение монгольских и российских ученых.

"Правительство Монголии приняло принципиальное решение о строительстве этой ГЭС и направило России предложение о сотрудничестве. Мы планируем построить ГЭС на реке Эгийн-гол с российской стороной, а Эрдэнэбурэнскую ГЭС - с китайской стороной, то есть с двумя нашими соседями", - сказала министр иностранных дел.

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