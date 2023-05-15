13 мая в Монголии официально стартовал Национальный день посадки деревьев

CentralAsia (MNG) - Нынешнее мероприятие продлится в течение двух недель, чтобы активизировать реализацию общенациональной кампании по лесопосадкам под названием "Миллиард деревьев", запущенной в 2021 году для борьбы с опустыниванием.

"Посадка деревьев -- это один из самых важных подарков, которые мы можем сделать нашей планете и самим себе", -- отметил министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий во время посадки деревьев и кустарников в Национальном парке. При этом он призвал общественность внести свой вклад в создание более здоровой окружающей среды и борьбу с опустыниванием путем посадки большего количества деревьев.

По сообщению Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в течение двух недель 312 государственных и частных организаций посадят более 23 тыс. деревьев и кустарников в восьми районах монгольской столицы и ее окрестностях.

Национальный день посадки деревьев отмечается в Монголии ежегодно во вторую субботу мая и октября с 2010 года.

Отметим, общая площадь Монголии составляет около 1,6 млн кв. км, из которых только 7,9 процентов покрыто лесами. Согласно последним данным Министерства окружающей среды и туризма, в настоящее время опустыниванию подвержено около 77 процентов территории страны.

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