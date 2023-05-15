Казахстанские полицейские нашли подозреваемого в лжетерроризме, сообщавшего о бомбах в школах Павлодара

CentralAsia (KZ) - Подозреваемый в лжетерроризме установлен полицейскими Павлодарской области, сообщает Polisia.kz.

В ходе совместных мероприятий департамента полиции и ДКНБ по Павлодарской области установлен несовершеннолетний, подозреваемый в рассылке ложных сообщений о заложенных бомбах в организациях образования. Подозреваемым оказался 14-летний учащийся одной из школ Павлодара.

«Установлено, что учащийся, в период с февраля по апрель месяцы 2023 года, создавал аккаунты через новые телефонные номера, посредством которых и направлял ложные сообщения об акте терроризма на электронную почту объектов образования, а после удалял аккаунты. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан. Несовершеннолетний передан под поручительство законных представителей», – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В полиции напоминают, что за заведомо ложный донос об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 273 УК Республики Казахстан и наказывается штрафом в размере до 5 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан, части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.

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