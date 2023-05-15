Выборы в Турции. Никто из кандидатов не набрал 50% по итогам подсчета 98% голосов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Турции завершается подсчёт голосов на президентских и парламентских выборах.

На данный момент обработано 98,3% бюллетеней, по итогам которого ни один из кандидатов не набирает 50% голосов.

Результаты на 9 утра 15 мая:

Реджеп Тайип Эрдоган: 49,3%,

Кемаль Кылычдароглу: 45%

Синан Оган: 5,2%,

Явка: 87,8%,

Обработано 98,38% бюллетеней.

Противостояние между нынешним президентом и лидером исламо-консервативной Партии справедливости и развития Эрдоганом и кандидатом от объединённой оппозиции и сторонником светского развития республики Кылычдароглу, возможно, продолжится во втором туре. По предварительным данным, второй тур может быть назначен на 28 мая.

«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после подсчета 99,55% голосов набирает 49,3%, или порядка 322 из 600 мест в парламенте, оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кемаля Кылычдароглу — 35,19%, или около 212 мест, передает TRT со ссылкой на данные Центризбиркома Турции.