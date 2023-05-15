Эксперты ООН призывают талибов положить конец «жестоким» формам наказания в Афганистане

CentralAsia (CA) - Назначенные ООН эксперты по правам человека в четверг, 11 мая, призвали талибов немедленно положить конец «жестоким и недостойным» формам наказания в Афганистане, сообщает Khaama Press.

Группа из десяти специальных докладчиков, назначенных ООН, включая Ричарда Беннета и членов Рабочей группы по дискриминации в отношении женщин и девочек, призвала «Талибан» положить конец «жестоким и недостойным» формам наказания, включая побивание камнями, порку и закапывание людей под стены.

Эксперты выразили серьезную озабоченность по поводу применения смертной казни без предоставления гарантий справедливого судебного разбирательства. Дискриминация в отношении женщин настолько очевидна и глубоко укоренилась в Афганистане.

В заявлении говорится, что срочный призыв группы прозвучал в ответ на заявление Верховного суда, назначенного талибами, в пользу жестокого наказания.

«Де-факто заместитель председателя суда сообщил 4 мая, что они приговорили 175 человек к «возмездию натурой», а 37 — к побиванию камнями. Десятки других были приговорены к «преступлениям против Бога», таким наказаниям, как порка», — говорится в заявлении для прессы.

Эксперты отметили, что «женщин чаще приговаривают к смертной казни через побивание камнями из-за глубоко укоренившейся дискриминации и стереотипов в отношении них, проводимых исключительно мужской судебной властью».

Они заявили, что забивание камнями или захоронение заживо под стеной представляет собой пытку или другое жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. «Эти жестокие наказания противоречат международному праву».

Согласно недавнему отчету Миссии ООН по содействию (UNAMA) в стране, 274 мужчины, 58 женщин и два мальчика подверглись публичной порке, и только за последние шесть месяцев была приведена в исполнение одна санкционированная судом казнь.

Афганистан подписал международные соглашения, запрещающие пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и дискриминацию в отношении женщин.

«Мы призываем власти де-факто немедленно ввести мораторий на смертную казнь и все формы телесных наказаний», включая порку и ампутацию, «каждая из которых представляет собой пытку или иную форму жестокого и бесчеловечного наказания», — заявили эксперты.

Женщины Афганистана столкнулись с многочисленными проблемами с тех пор, как талибы вернулись к власти в 2021 году. Девушки и женщины в раздираемой войной стране не имеют доступа к образованию, работе и общественным местам.

Власти де-факто запретили девочкам посещать среднюю школу, ограничили свободу передвижения женщин и девочек, исключили женщин из большинства областей рабочей силы и запретили женщинам посещать парки, спортивные залы и общественные бани.