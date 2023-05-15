Демократическая партия Узбекистана решила поддержать кандидатуру Шавката Мирзиёева

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») на пленуме приняла решение не выдвигать своего кандидата в президенты и объявила о поддержке кандидата от партии УзЛиДеП — действующего главу государства Шавката Мирзиёева.

Как пишет УзА, участники пленума пришли к выводу, что необходимо поддержать кандидата в президенты Шавката Мирзиёева, «доказавшего свою преданность и патриотизм народу и Родине», и Либерально-демократическую партию Узбекистана.

12 мая Либерально-демократическая партия («УзЛиДеП») одобрила решение о выдвижении Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты на досрочных выборах, запланированных на 9 июля.

Таким образом, имена кандидатов в президенты назвали все партии. Экологическая партия выдвигает своего лидера Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия «Адолат» — Робахон Махмудову.

8 мая Мирзиёев подписал указ, согласно которому досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года.

Спустя два дня Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила о начале предвыборной кампании и пояснила, что документы о регистрации кандидатов будут принимать с 17 мая по 1 июня.