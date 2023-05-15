В Турции по итогам обработки 99,9% бюллетеней на президентских выборах лидирует Эрдоган с 49,35% голосов

CentralAsia (CA) - В Турции обработали 99,9% бюллетеней на выборах президента, сообщает гостелеканал TRT Haber.

Согласно подсчетам Высшей избирательной комиссии Турции кандидаты набрали следующие результаты:

Реджеп Тайип Эрдоган — 49.35%

Кемаль Кылычдароглу — 45%

Синан Оган — 5.22%

Мухаррем Индже — 0.43%

Всего было предоставлено 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Так как ни один кандидат не набрал больше половины голосов (50%), второй тур голосования состоится 28 мая.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют три кандидата: действующий президент 69-летний Эрдоган – единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу – от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган – от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.