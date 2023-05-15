В Турции по итогам обработки 99,9% бюллетеней на президентских выборах лидирует Эрдоган с 49,35% голосов

- Азия и мир, политика
- 10:55, 15 мая 2023
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CentralAsia (CA) - В Турции обработали 99,9% бюллетеней на выборах президента, сообщает гостелеканал TRT Haber.
Согласно подсчетам Высшей избирательной комиссии Турции кандидаты набрали следующие результаты:
Реджеп Тайип Эрдоган — 49.35%
Кемаль Кылычдароглу — 45%
Синан Оган — 5.22%
Мухаррем Индже — 0.43%
Всего было предоставлено 24 политические партии и 151 независимый кандидат.
Так как ни один кандидат не набрал больше половины голосов (50%), второй тур голосования состоится 28 мая.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют три кандидата: действующий президент 69-летний Эрдоган – единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу – от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган – от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.