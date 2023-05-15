В Турции пройдет второй тур президентских выборов

- Азия и мир, политика
- 12:09, 15 мая 2023
- Просмотров: 3611 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Турции по предварительным итогам президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней лидерство остается у действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, однако исходящий результат не достигает 50%, что бы обеспечило ему победу в один тур, сообщил CNN Turk .
Таким образом, возникает необходимость в проведении второго тура президентских выборов в Турции.
По состоянию на 15 мая предварительные результаты по подсчету 99,9% бюллетеней распределились следующим образом:
Эрдоган набирает - 49,35%,
а его основной соперник Кемаль Киличдароглу – 45,00% .
Синан Оган набирает - 5,28%
Согласно турецкому законодательству, необходимость в проведении второго тура может исчезнуть, если кто-нибудь из кандидатов наберет 50%+1. Этого сейчас нет.
По данным турецкой ежедневной газеты Sozcu, второй тур президентских выборов проведут 28 мая. Кстати, это издание дает свой собственный подсчет всех бюллетеней, и по их данным, лидерство осталось по действующему главе государства (49,34%), а в Киличдароглу – 45,00%.
Избирком признал недействительными более 1 млн 21 тыс. голосов из 53,9 млн. Явка превысила 88,8%. Подсчеты голосов с зарубежных участков продолжаются.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.