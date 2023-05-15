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Парламентские выборы в Турции. Лидирует альянс Эрдогана с 49,31% голосов, она может получить 322 места из 600

CentralAsia (CA) -  На парламентских выборах в Турции побеждает «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После подсчета данных с около 98,8% урн блок получает 49,31%, партия Эрдогана — 35,4%, передает TRT со ссылкой на данные Центризбиркома Турции.

Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получает 35,21% (сама оппозиционная партия набирает 25,38%), Альянс труда и свободы получает 10,52%, Альянс предков — 2,46%.

По предварительным данным, Партия Эрдогана Ak parti, являясь частью Республиканского альянса, занимает 266 мест из 322 предложенных альянсом, имея лидирующую позицию; Оппозиционный «Народный альянс» под руководством Кемаля Кылычдароглу может занять 213 парламентских мест; Альянс труда и свободы под руководством Мухаррема Индже может занять 66 мест; Альянс предков с партией «АТА» под руководством Синана Огана не получил мест в парламенте.

В Турции 14 мая прошли президентские и парламентские выборы.

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