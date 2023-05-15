В КНБ Казахстана заявили, что никогда не раскроют детали дела Масимова

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Все детали дела экс-главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова никогда не будут раскрыты. Об этом сообщил заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев, передает Informburo.kz.

«Ну, как вы думаете, дело «совершенно секретно». Мы разглашать секреты будем? Наверное, нет, полной информации не будет. Есть закон о неразглашении госсекретов. Уголовное дело имеет гриф «совершенно секретно». Если я разглашу детали, то завтра я сяду рядом с теми людьми, в отношении которых дела расследуются», – сказал Марат Колкобаев, отвечая на вопрос журналистов.

Он также отметил, что у Масимова есть право подать апелляционную жалобу на приговор, затем – кассационную. До этого времени он будет находиться в следственном изоляторе. При этом зампред КНБ не смог ответить на вопрос, воспользовался ли Масимов своим правом на обжалование приговора.

Продажей всех предметов роскоши, которые конфисковали у экс-главы комитета, по словам Колкобаева, занимается судебный исполнитель после решения суда.

В апреле этого года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор Кариму Масимову. Его признали виновным по всем трём статьям, которые вменяли. Путём частичного сложения наказаний окончательно экс-главе КНБ назначено 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В доход государства взыскано более 10 млрд тенге ($22,5) и 24 млн долларов.

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