СМИ сообщают о смерти миллиардера Джорджа Сороса. Официальной информации нет
- Азия и мир, общество
- 13:50, 15 мая 2023
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Джордж Сорос
CentralAsia (CA) - Американский блогер Мэтт Уоллес и издание WorldBulletin сообщают о кончине миллиардера Джорджа Сороса. По их информации, причина смерти — сердечный приступ. Соросу 92 года.
Официально эта информация не подтверждена.
Джордж Сорос - венгро-американский инвестор, бизнесмен, финансист. Сорос родился 12 августа 1930 года в Будапеште, Венгрия. Он является основателем фонда Soros Fund Management, который поддерживает гражданские инициативы, направленные на развитие общественных институтов.
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