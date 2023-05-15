СМИ сообщают о смерти миллиардера Джорджа Сороса. Официальной информации нет

Джордж Сорос

CentralAsia (CA) - Американский блогер Мэтт Уоллес и издание WorldBulletin сообщают о кончине миллиардера Джорджа Сороса. По их информации, причина смерти — сердечный приступ. Соросу 92 года.

Официально эта информация не подтверждена.

Джордж Сорос - венгро-американский инвестор, бизнесмен, финансист. Сорос родился 12 августа 1930 года в Будапеште, Венгрия. Он является основателем фонда Soros Fund Management, который поддерживает гражданские инициативы, направленные на развитие общественных институтов.