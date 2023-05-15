Мирзиёев поздравил Эрдогана с успешным проведением выборов

Шавкат Мирзиёев, Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Турции с успешным проведением президентских и парламентских выборов, по итогам которых действующий президент страны и Республиканский альянс завоевали большинство голосов избирателей.

«Особо отмечено, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке братским турецким народом курса политических преобразований и экономических реформ президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — пишет пресс-служба.

В ходе беседы были также рассмотрены вопросы укрепления узбекско-турецких отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества.

Отмечена важность продолжения активной работы по подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

В Турции 14 мая состоялись президентские и парламентские выборы. На данный момент действующий президент по итогам проверки 99,9% избирательных урн набирает 49,35 % голосов избирателей, таким образом не преодолев необходимый порог в 50% голосов + 1 голос. Его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу набирает 45 % голосов.