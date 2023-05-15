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Похолодание надвигается на Казахстан, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 16-18 мая ожидаются похолодание и дожди с грозами, местами – с градом, сообщили в «Казгидромете».

Как отметили синоптики, осадки принесёт южный циклон, который проявит себя также усилением ветра. Сильные дожди ожидаются 16-17 мая на юго-западе, 16-18 мая – на северо-западе и юге, 17-18 мая – в центре, 18 мая – на юго-востоке республики.

Температура воздуха понизится до 13...18°С днём на северо-западе, севере и до 15...23°С – в остальных частях страны. В северной половине республики по ночам будет, как и сейчас, холодать до +3°С в некоторых местностях.

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