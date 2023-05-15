Александр Лукашенко не появляется на публике с 9 мая. СМИ сообщают о его болезни

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появляется на публике с 9 мая. Он также не присутствовал на церемонии в честь Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна, которая состоялась в 14 мая. В СМИ распространяются слухи о его тяжёлой болезни, сообщает Reuters.

Судя по публикации БелТА, поздравительную речь от лица Александра Лукашенко на мероприятии 14 мая зачитал премьер-министр Роман Головченко. О причинах личного отсутствия главы государства на церемонии БелТА не упоминает, а в администрации президента Белоруссии не стали давать комментарии Reuters.

В то же время белорусское оппозиционное СМИ «Еврорадио» утверждает, что у 68-летнего Александра Лукашенко якобы «сильная вирусная инфекция» и 13 мая он посетил президентскую клинику в Дроздах. Доказательств этой версии издание не приводит. Российский «Коммерсантъ» со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина пишет, что президент Белоруссии «просто заболел».

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определённом отдыхе – вот и всё», – пояснил Константин Затулин.

Слухи о том, что у Александра Лукашенко проблемы со здоровьем, широко распространились во время его визита в Москву 9 мая на парад Победы. Президент Белоруссии не прошёл вместе с другими лидерами стран СНГ от Кремля до Александровского сада, вместо этого его везли на электромобиле. Он также покинул российскую столицу раньше других приглашённых на торжественные мероприятия глав государств. В тот же день в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы. Это по поручению главы государства сделал министр обороны страны Виктор Хренин.