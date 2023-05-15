Не менее 700 человек пострадали от удара циклона «Мокко» в Мьянме

CentralAsia (CA) - Мощный циклон «Мокко» привел к сильным наводнениям в Мьянме, в результате непогоды погибли как минимум шесть человек и пострадали не менее 700, сообщает в понедельник Associated Press.

«Мокко» обрушился на штат Ракхайн, находящийся на побережье страны, днем в минувшее воскресенье и привел к наводнениям, местным жителям пришлось забираться на крыши домов и подниматься на верхние этажи зданий. В понедельник утром спасатели эвакуировали около 1 тыс. человек, которые оказались в ловушке из-за наводнений.

В результате циклона обрушилось несколько вышек сотовой связи, также шторм повредил дома и электрические трансформаторы.

Deadly Cyclone Mocha hits Bangladesh and Myanmar coasthttps://t.co/HGO488OOU4 pic.twitter.com/lGTlANq7vf — BBC News (World) (@BBCWorld) May 14, 2023

По сообщениям местных СМИ и спасательных групп, численность погибших и пострадавших может возрасти. Также в результате циклона несколько человек пострадали в соседней Бангладеш.

В Метеорологическом департаменте Мьянмы сообщили, что, когда «Мокко» обрушился на Ракхайн недалеко от города Ситуэ, скорость ветра достигала 209 км/ч. По данным Метеорологического департамента Индии, к середине дня понедельника «Мокко» ослаб до тропической депрессии.